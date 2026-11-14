Посланці Трампа почали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РФ

Крім того, команда Трампа забезпечила участь європейських партнерів у подальших переговорах.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над підготовкою обміну полоненими між Україною та Росією, який має стати найбільшим з початку війни. Про це повідомила заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі у соцмережі Х.

Вона зазначила, що за вказівкою Трампа Кушнер і Віткофф провели масштабну роботу з обома сторонами російсько-українського конфлікту, прагнучи покласти йому остаточний кінець. Зокрема, цього тижня в Абу-Дабі відбувся історичний другий раунд тристоронніх переговорів; також посланці Трампа провели зустрічі з президентами Зеленським і Путіним.

"Було забезпечено участь європейських партнерів у подальших дискусіях, а також розпочато підготовку до найбільшого за час війни обміну полоненими", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Келлі додала, що це "обнадійливий прогрес на шляху до миру".

Мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що в рамках тристоронніх переговорів в Абу-Дабі намагаються домовитися про великий обмін військовополоненими – тисячу на тисячу або півтори на півтори.

За словами Кушнера, новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня.

Також ми писали, що Віткофф підтвердив участь представників Європи в наступних переговорах. Він наголосив, що вони є партнерами США і важливо, щоб у них також була можливість брати участь у цих переговорах.

Вас також можуть зацікавити такі новини: