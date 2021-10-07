Ракеле Муссоліні набрала понад 8200 голосів, що в 12 разів більше, ніж на попередніх виборах у 2016 році.

Онука Беніто Муссоліні набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міської ради Риму.

Як повідомляє The Guardian, 47-річна Ракеле Муссоліні балотувалася від ультраправої партії "Брати Італії".

На виборах, що відбувалися в неділю й понеділок, Муссоліні набрала понад 8200 голосів. Коли вона вперше увійшла до міськради в 2016 році, за неї віддали 657 голосів.

За словами Ракеле, її успіх на цих виборах пов'язаний із важкою працею, а не її прізвищем.

"Я з дитинства навчилася жити зі своїм прізвищем. У школі вони вказували на мене, але потім з'явилася Ракеле, і ця людина переважає над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було", - розповіла вона.

Зазначається, що Ракеле назвали на честь першої дружини фашистського диктатора Беніто Муссоліні, вона є донькою покійного джазового музиканта Романо Муссоліні.

За словами Ракеле, у неї склалися чудові стосунки з колегами із лівоцентристської Демократичної партії в міській раді. "Політика - це одне, людські стосунки - це інше... У мене багато "лівих" друзів, і я впевнена, що один із них проголосував за мене", - сказала Муссоліні.

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Тим часом "Брати Італії" сподіваються, що їхній кандидат Енріко Мічетті у другому турі виборів мера Рима, який пройде 17 та 18 жовтня, переможе лівоцентриста, екс-міністра економіки Роберто Гуальтьєрі. Мікетті набрав найбільше голосів у першому турі виборів міського голови "вічного міста", його підтримують ультраправі партії "Ліга" та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.

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Автор: Олександр Топчій