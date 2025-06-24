Обидва мають відвідати саміт НАТО, де й можуть перетнутися.

Президент США Дональд Трамп допустив можливу зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що розпочався сьогодні в Нідерландах. Про це повідомляє Clash Report.

"Ймовірно, я зустрінуся із Зеленським у НАТО", - заявив Трамп.

Крім того, повідомляється, що під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи буде він блокувати згадку про "агресію Росії" в підсумковій декларації саміту НАТО.

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"Мені потрібно буде на це поглянути, але я б хотів побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, Володимир [Путін] зателефонував мені, він сказав: "Чи можу я допомогти тобі з Іраном?" Я сказав: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном, мені потрібна допомога з тобою". І я сподіваюся, що ми збираємося укласти угоду з Росією", - сказав Трамп.

Саміт НАТО в Гаазі

Як писав УНІАН, 24-25 червня в Нідерландах відбудеться перший за нової адміністрації США саміт НАТО. Останніми роками на нього завжди запрошували і президента України, але цього разу ситуація неоднозначна через особисту неприязнь Трампа до Зеленського. Зокрема повідомлялося, що США не хотіли бачити українського лідера на цьому заході.

Днями також стало відомо, що організатори саміту вирішили не проводити засідання Ради Україна-НАТО, щоб укотре не злити Трампа нагадуванням про війну, яку він не зміг закінчити в обіцяні терміни.

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