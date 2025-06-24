Перемовини можуть відбутися вже завтра.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Нідерландах.

Про це в коментарі Politico повідомив представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності. За його словами, зустріч може відбутися у середу, 25 квітня, паралельно з самітом Північноатлантичного Альянсу. На шляху до Гааги Трамп казав журналістам, що зустріч можлива, однак не підтвердив її.

Перед самітом залишалося невідомим, чи приїде Зеленський - побоювалися, що без гарантованої особистої зустрічі з Трампом цей візит може виявитися недоцільним і таким, що не виправдає витраченого часу.

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Видання зазначає, що український президент хотів зустрітися з Трампом ще на саміті G7, однак американський лідер достроково залишив подію. Остання їхня особиста зустріч відбулася в квітні у Ватикані на церемонії прощання з Папою Франциском.

Саміт НАТО у Гаазі

Як відомо, сьогодні у Нідерландах стартував саміт Північноатлантичного Альянсу. Він триватиме два дні.

Саміт розпочнеться з офіційної вечері, яку влаштує король Нідерландів Віллем-Александр. Наступного ранку відбудеться основна робоча зустріч, після якої заплановані пресконференції.

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення лише на вечірній прийом, але не буде присутній на ключовій робочій сесії з лідерами Альянсу.

Український лідер вже повідомив про зустрічі з королем Нідерландів та президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони скоординували спільні наступні кроки.

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