На сайті американці зможуть отримати інформацію, як здійснюється контроль над зброєю та обладнанням, які США надають Києву.

Управління генерального інспектора Пентагону у вівторок запустило новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, які постачають в Україну.

Як пише The Hill, новий веб-сайт, запущений у координації з офісом генеральних інспекторів Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку, з'явився на тлі того, що республіканці в Конгресі продовжують перешкоджати виділенню нових коштів для України та ставлять собі запитання про те, чи ведеться належний облік зброї, яку постачають в охоплену військовими діями країну.

Сайт Ukraine Oversight надає інформацію про роботу 20 американських агентств з нагляду, які відомі як "Міжвідомча робоча група з нагляду за Україною". Вони стежать за тим, щоб надана Україні допомога використовувалася за призначенням. На сайті також розміщена контактна інформація, що дає змогу повідомляти про будь-які заяви про шахрайство, розтрати або зловживання, пов'язані з допомогою Україні.

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Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч (Robert Storch) у своїй заяві сказав, що веб-сайт - це "зручний універсальний інструмент, де люди можуть дізнатися більше про наші великі зусилля з нагляду за використанням доларів платників податків для допомоги США Україні". На сайті є привітальна сторінка з відеороликом, що описує зусилля Міжвідомчої робочої групи з нагляду за Україною, а також вступна інформація про війну в Україні та підтримку США.

У ньому також є добірки фактів про те, скільки США надали Україні допомоги з моменту вторгнення Росії в країну у 2022 році - 113,4 мільярда доларів, - а також детальна інформація про проєкти нагляду з боку агентств, яким доручено стежити за тим, щоб зброя не використовувалася не за призначенням.

Республіканці вже давно порушують питання про мільярди доларів, що спрямовуються в Україну, зокрема про те, чи здійснюється належний нагляд. Офіс Сторча виявив деякі проблеми з відстеженням допомоги Україні, але не виявив кричущих випадків марнотратства, шахрайства або нецільового використання.

Діана Шоу, виконувачка обов'язків генеральної інспекторки Державного департаменту, заявила, що "нагляд за Україною є нашим пріоритетом номер один", і привітала новий вебсайт як новий інструмент, що "допомагає інформувати американських платників податків".

Допомога Україні від США - деталі

Республіканці в Конгресі США серйозно розглядають, як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики, пише Politico.

Зазначається, що така ідея обговорюється вже кілька тижнів, натхненна нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа.

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