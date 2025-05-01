Венс: Між вимогами України та РФ щодо мирної угоди 'дуже велика прірва'

Перший крок до припинення війни – отримати мирні пропозиції від обох сторін. Далі працюватимуть дипломати, зазначив Венс.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями України та Росії залишається "дуже велика прірва", попри обопільні заяви про готовність до миру. В інтерв’ю Fox News Digital Венс зазначив, що адміністрація Трампа намагається зупинити війну.

"Він хотів би довести російсько-український конфлікт до довгострокового вирішення, де не буде 5000 людей, які гинуть щотижня з обох сторін цього конфлікту", – сказав Венс.

За його словами, перший крок до припинення війни – отримати мирні пропозиції від обох сторін.

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"І це справді сталося. Українці сказали: "Це те, чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Це те, чого ми хочемо". А тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати певним чином зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці".

Путін оголосив тимчасове припинення вогню з 8 по 11 травня. Зеленський його відкинув.

США просувають пропозицію щодо заморожування фронту, що залишить частину східної України під контролем Росії та унеможливить вступ України до НАТО. Умови гарантій безпеки наразі невідомі.

Трамп висловлює зростаюче роздратування через затягування процесу. Він поставив під сумнів щирість Путіна після нових ударів РФ по Україні.

"Я маю велику довіру до Конгресу. Я маю певну довіру до наших міжнародних партнерів. Побачимо, як воно піде" – сказав Венс, коментуючи перспективи дипломатичних зусиль у наступні 100 днів.

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Парижі відбулося кілька зустрічей між Україною, країнами "коаліції охочих" та США. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сторони провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохоплюючого, справедливого та стійкого миру. Було погоджено, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні.

Також 23 квітня у Лондоні відбулися зустрічі із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих" і спеціального представника США Кіта Келлога.

Водночас президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів в Лондоні. За його словами, сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Зокрема, американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання. Зеленський висловлив сподівання, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру.

Вже 26 квітня Зеленський у Ватикані обговорив з Трампом у Ватикані дуже "чутливі питання".

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