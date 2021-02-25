Військові використовували Facebook, щоб заявити про фальсифікацію результатів голосування на виборах 2020 року.

Facebook заблокував акаунти військових М'янми на своїх платформах.

Читайте такожБайден скасував указ Трампа про обмеження в'їзду іноземців до СШАПро це пише BBC.

Компанія вирішила, що «ризики допуску Татмадау на Facebook і Instagram дуже великі».

Військові використовували Facebook, щоб заявити про фальсифікацію результатів голосування на виборах 2020 року.

З того часу як військові захопили владу, вони заарештували протестувальників, відключили інтернет, а також заборонили соціальні мережі, в тому числі Facebook.

Facebook заявив, що бачить необхідність в цій забороні після «подій після перевороту 1 лютого, включаючи смертоносне насильство».

Також Facebook заборонив пов'язаним з Татмадау комерційним організаціям розміщувати рекламу на платформі, додавши, що ці заборони залишаться «на невизначений термін».

Заборона не поширюється на урядові Міністерства та агентства, що займаються державними послугами, такі як Міністерство охорони здоров'я та освіти.

Військовий переворот у М'янмі: що сталося

1 лютого військові М'янми заявили, що беруть владу в країні у свої руки та оголошують в країні надзвичайний стан на один рік.

Глава уряду, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжи і ряд інших керівників країни були взяті під варту в ході рейдів силовиків 1 лютого.

Переворот був викликаний незгодою військових з парламентськими виборами, що пройшли в листопаді. На виборах партія, підтримувана військовими, зайняла 26 і 7 місця в нижній і верхній палаті парламенту відповідно.

Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій проти військової хунти М'янми.

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Автор: Людмила Жерновська