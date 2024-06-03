Прем'єр сказав, що вона могла б охоплювати і Україну, і Румунію.

У Румунії обговорюють передачу Україні американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це розповів прем'єр-міністр Марчел Чолаку в інтерв'ю Euronews. Наразі це питання перебуває на стадії обговорення. Якщо буде ухвалене рішення про передачу, то її має схвалити Вища рада національної оборони.

"Перш за все, повинні говорити фахівці. Це не означає, що якщо система охоплює частину України, то вона не охоплює і Румунію. Йдеться про те, щоб фахівці сіли за стіл переговорів і знайшли найкращі рішення... Отже, на даний момент пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - пояснив він. Відео дня

Румунський прем'єр підкреслив, що це не обговорюватиметься публічно, а остаточне рішення не послабить безпеку країни. "Я знаю, що це цікава тема. Я б створив екстрену новину, але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у таких важливих питаннях", - зазначив Чолаку.

Посилення ППО України: останні новини

Як відомо, українська влада неодноразово закликала західних союзників та партнерів допомогти країні у захисті неба. Росія систематично б'є по критичній та цивільній інфраструктурі, наявної ППО недостатньо для захисту країни.

Нещодавно заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідслужб Німеччини Родеріх Кізеветтер запропонував, щоб сусідні країни розширили зону ППО та закрили частину заходу України.

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