Цей відеопродукт пропагандистського спрямування росіяни створили для того, щоб "вчити дітей обговорювати геополітику".

У РФ презентували новий анімаційний серіал "Пісочниця", створений пропагандистом Володимиром Соловйовим. У шоу у вигляді немовлят зображено Дональда Трампа, Ілона Маска, Володимира Путіна, Кіма Чен Ина, Еммануеля Макрона та Реджепа Таїпа Ердогана, пише The Telegraph.

Мультфільм позиціонують як "патріотичний проєкт для дошкільнят", який має "розвивати аналітичне мислення" та "вчити дітей обговорювати геополітику". У трейлері герої в образі дітей спілкуються через відеозв'язок, кепкують один з одного та граються символічними іграшками — наприклад, Маск тримає Cybertruck, Кім — ракету, а Путін розглядає чорний іграшковий корабель, що символізує Чорноморський флот.

Трамп, зокрема, питає, чому розмова відбувається не в Skype, на що Путін відповідає: "Тому що ваш Skype мертвий". Усі учасники цієї відеорозмови мають аватарки. Наприклад, Трамп зображений у ролі Папи Римського, Путін — як ведмідь у шапці з червоною зіркою, а Кім — як ядерний гриб.

Відео дня

Проєкт вийшов на фоні посиленої ідеологічної обробки дітей у Росії: нещодавно були введені нові шкільні підручники, які виправдовують війну проти України та вихваляють Путіна.

Соловйов назвав "Пісочницю" "амбітним кроком у майбутнє, де політична свідомість починається з дитинства".

Роспропаганда зомбує дітей - головні новини

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська пропаганда стала ключовим інструментом Кремля для виправдання агресії та мобілізації населення. Державні медіа систематично транслюють дезінформацію про "визвольну місію" РФ, очорнюють Україну та Захід, виправдовують військові злочини.

Особлива увага приділяється впливу на дітей та молодь — через патріотичне виховання у школах, змінені підручники історії, мультфільми та спеціальні програми, які нав’язують "путінський" світогляд із раннього віку. Така системна інформаційна кампанія спрямована на довгострокове формування лояльного до влади покоління.

Як повідомляв УНІАН, для російських шкіл з нових підручників з літератури вилучили факти про українське походження письменника Миколи Гоголя та взагалі про Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: