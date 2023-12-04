Польські та словацькі далекобійники блокують кілька прикордонних переходів з Україною.

Польща буде наполегливо вимагати, щоб Європейський Союз відновив дозволи, обмежують транзит для українських далекобійників, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у понеділок, коли польські та словацькі далекобійники блокують кілька прикордонних переходів з Україною.

"Ми будемо дуже рішуче і однозначно вимагати відновлення дозволів на транспорт для українських водіїв", - заявив Моравецький журналістам, пише Reuters.

Блокування польсько-українського кордону - деталі

Польські водії блокують переходи з 6 листопада, вимагаючи, щоб ЄС відновив систему, згідно з якою українським компаніям необхідні дозволи для роботи в блоці, а також для європейських далекобійників для в'їзду в Україну. Дозволи були скасовані після вторгнення Росії в Україну минулого року. До польських водіїв приєдналися польські фермери, а пізніше і словацькі далекобійники.

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Вони скаржаться, що їхні українські колеги пропонують дешевші ціни на свої послуги, а також перевозять товари всередині ЄС, а не тільки між блоком і Україною.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на польському кордоні розпочато оформлення великовагових вантажівок, пропуск порожніх вантажівок розпочався о 1 годині (00.00 за Варшавським часом). Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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