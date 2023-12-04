Заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на польському кордоні розпочато оформлення великовагових вантажівок, пропуск порожніх вантажівок розпочався о 1-й годині (00.00 за Варшавським часом). Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що станом на 7:00 ранку 4 грудня в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.

В ДПСУ також поінформували, що заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.

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"1 грудня за домовленістю Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі погоджено відкриття пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок. Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Це дозволить якомога швидше зняти блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон", - нагадали прикордонники.

Блокада кордону з Польщею - що відомо

Як писав УНІАН, 6 листопада польські автоперевізники почали блокувати пункти митного контролю на кордоні України та Польщі. Вони вимагають повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють на ринку ЄС, а також виконання ще низки вимог.

Днями президент Володимир Зеленський прокоментував блокаду кордону з боку Польщі. Він переконаний, що ситуація на кордоні "потеплішає" і що треба дати більше часу Польщі.

Через блокування кордону в Україні виникли проблеми з автогазом - він почав зникати з АЗС, і ціни зросли. Наприкінці листопада експерт паливного ринку Сергій Куюн спрогнозував, що проблему з автогазом вирішать за кілька тижнів.

Водночас, на думку експертів, блокада кордону поляками не спричинить в Україні зростання цін на продовольство, оскільки наша держава ним себе повністю забезпечує, а імпортується лише невелика кількість товарів - цитрусові, лимони, банани, сіль та морожена риба.

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