Уряд країни вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення "недобросовісної конкуренції на транспортному ринку".

Влада Польщі збирається посилить контроль на польсько-українському кордоні, про що повідомляється в заяві Міністерства інфраструктури країни.

"Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі", – заявив міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур.

Він стверджує, що уряд країни також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення "недобросовісної конкуренції на транспортному ринку".

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За його словами, майбутній саміт Транспортної ради Євросоюзу, запланований на понеділок, 4 грудня, "є моментом, коли ЄС має підняти питання про наслідки скасування вимоги щодо наявності дозволів на в’їзд до ЄС для українських водіїв".

Блокування польсько-українського кордону - деталі

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі продовжують спільно напрацьовувати заходи для розблокування кордону. Як повідомляє Мінвідновлення, у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

Український експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40% через страйк польських перевізників. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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