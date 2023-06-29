Всі докази відправлять медикам, щоб підтвердити їхню приналежність зниклим членам екіпажу.

Виявлено уламки батискафа "Титан", який вибухнув під час занурення до "Титаніка", а також, судячи з усього, людські останки. Про це повідомляє CBS News.

Уламки субмарини прибули у Сент-Джонс, Ньюфаундленд, 28 червня, йдеться в заяві Берегової охорони США. Вона зазначила, що докази, отримані з дна моря для розслідування вибуху, будуть доставлені в порт США для аналізу.

Повідомляється, що ймовірні людські останки, витягнуті з-під уламків підводного човна, досліджують американські медики.

"Докази нададуть слідчим з декількох міжнародних юрисдикцій критичну інформацію про причини цієї трагедії", — йдеться у заяві головного слідчого, капітана берегової охорони США Джейсона Нойбауера.

За його словами, потрібно виконати значний обсяг роботи, щоб зрозуміти фактори, які призвели до катастрофи "Титана", і допомогти запобігти повторенню подібної трагедії.

Виявлення уламків сталося в ході масштабних пошуків підводного човна. "Титан" втратив зв'язок з канадським дослідницьким судном 18 червня приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення до уламків знаменитого лайнера, затонулого під час свого першого плавання в 1912 році.

Зникнення батискафа"Титан"

19 червня 2023 року повідомлялося, що в Атлантичному океані зник батискаф з туристами, які оглядали уламки "Титаніка". Човен належить компанії OceanGate Expeditions, яка спеціалізується на глибоководних експедиціях.

Незабаром один з пасажирів підводного човна "Титан", ірландський дослідник Рорі Голден вийшов на зв'язок. Чоловік повідомив, що з ним все гаразд.

22 червня повідомлялося, що на батискафі, зниклому поруч з уламками "Титаніка", за розрахунками, вже закінчився кисень. Того ж дня компанія-оператор зниклого підводного човна "Титан" заявила, що вважає членів екіпажу судна загиблими.

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