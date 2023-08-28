Угруповання ПВК "Вагнер" в Африці зараз в невизначеності і страху за свою долю.

Євген Пригожин свого часу склали інструкцію з алгоритмами дій ПВК Вагнер при різних сценаріях, серед яких і усунення всієї верхівки найманців - Пригожина, Уткіна, Чекалова.

Як повідомляє джерело ВЧК-ОГПУ, згідно з алгоритмами цієї інструкції, після підтвердження смерті ватажків в.о. глави ПВК став командир з позивним "Лотос". Про це може бути оголошено відразу після похорону Пригожина і "Лотос" вийде з тіні.

Зі слів джерела ВЧК-ОГПУ, коли основна маса бійців ПВК виїжджала з Білорусі, командирам в строгому секреті було оголошено, що відпустка триватиме 3 тижні, а потім велика частина групи поїде в Африку. Зокрема, відомо, що найбільш боєздатні підрозділи 5 і 10 ШО висадяться в Лівії і Малі відповідно. Але через катастрофу, зрозуміло, мови про це зараз не йде. Угруповання в Африці в невизначеності і страху за долю. Швидше за все, всі знаходяться там найманці приєднаються до Міністерства оборони РФ.

Відео дня

Смерть Пригожина - останні новини

Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене в смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, ніж російський диктатор Володимир Путін. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) в щоденному звіті, 27 серпня Слідчий комітет Росії оголосив, що генетична експертиза підтвердила смерть Пригожина на борту літака, який зазнав аварії під містом Тверь.

У РФ тіло ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина в неділю, 27 серпня, забрали "вагнерівці", його повезуть в Санкт-Петербург, де заплановані похорони.

Вас також можуть зацікавити новини: