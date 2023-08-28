Втім, можливо зараз Путіна навмисно відбілюють від причетності до цього вбивства.

Міністерство оборони Росії може бути більш зацікавлене в смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ніж російський диктатор Володимир Путін.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті, 27 серпня слідчий комітет Росії оголосив, що генетична експертиза підтвердила смерть Пригожина на борту літака, що зазнав аварії під містом Твер.

Так звані "воєнкори" РФ стверджують, що Міністерство оборони Росії активно висувало умови для припинення діяльності "Вагнер" на Близькому Сході та в Африці ще до смерті Пригожина. Один з воєнкорів зауважив, що представники Міноборони Росії на переговорах бояться чинити прямий тиск на найманців "Вагнера" і замість цього тиснуть на близькосхідних і африканських офіційних осіб, щоб ті розірвали свої зв'язки з ПВК.

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Аналітики припустили, що Міноборони РФ може бути більш зацікавлене у знищенні ПВК "Вагнер" та її засновника, ніж Путін.

В ISW наголосили, що не можуть підтвердити достовірність цих повідомлень, але якщо вони правдиві, це може свідчити про те, що Путін не керує процесом розпуску "ПВК Вагнера", а переклав цю відповідальність на Міністерству оборони РФ.

Втім, аналітики не виключають, що сплеск таких повідомлень у російських спільнотах "воєнкорів" і так званих опозиціонерів може також бути спробою відбілити Путіна від вбивства Пригожина.

Смерть Пригожина - останні новини

Нагадаємо, що 23 серпня літак, на борту якого перебував ватажок ПВК "Вагнер", розбився в Тверській області ввечері 23 серпня.

Існуєні кілька версій аварії, в тому числі вибух в турбохолодильнику або на шасі, знищення літака російською військовою авіацією, або ракетами ЗРК С-300.

У свою чергу радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що до ліквідації Пригожина причетний президент РФ Володимир Путін.

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