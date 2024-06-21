Він заявив, що Сеулу "не сподобається відповідь".

Правитель Росії Володимир Путін пригрозив Південній Кореї, що відправка летальної зброї в Україну буде "великою помилкою".

Як пише Politico, з відповідною заявою він виступив після того, як Сеул оголосив про намір розглянути можливість озброїти Україну у відповідь на підписання Росією та Північною Кореєю договору про взаємну оборону в середу.

"Якщо Південна Корея постачатиме зброю Україні, їй не сподобається відповідь. Сподіваюся, вони цього не зроблять, це було б великою помилкою", — сказав Путін на прес-конференції у В'єтнамі, куди прибув для поглиблення стратегічного співробітництва.

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Південна Корея поки що постачала Києву лише нелетальну допомогу через Закон про зовнішню торговлю, який забороняє експортувати зброю, за винятком "мирних цілей".

Якщо Сеул постачатиме Києву зброю напряму, це стане радикальним зрушенням у давній політиці країни щодо експорту зброї лише в країни в мирний час. Наразі південнокорейські боєприпаси потрапляють в Україну через треті країни, такі як США.

Південна Корея може відправити зброю Україні

Як писав УНІАН, цього тижня Путін відвідав Пхеньян. Під час його візиту було підписано договір про стратегічне партнерство. Серед іншого дві диктатури домовилися допомагати одна одній у разі зовнішньої агресії.

Водночас, хоч це і не заявлялося публічно, диктатори, ймовірно, домовилися продовжувати торгівлю зброєю в порушення санкцій ООН.

Південна Корея вирішила переглянути своє ембарго на постачання зброї в Україну після загострення дружби КНДР з Росією. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, які озброєння в теорії може отримати Україна від корейців.

За його словами, потенціал Південної Кореї в питаннях ВПК "досить великий і різноманітний".

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