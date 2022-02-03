Путін звільнив Поклонську з посади посла в острівній державі Кабо-Верде.

Президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську, колишню прокурорку анексованого Криму, заступницею голови організації "Росспівробітництво" (Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва).

Відповідний указ був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Перед цим Путін звільнив Поклонську з посади посла в острівній державі Кабо-Верде, яка розташована в Атлантичному океані біля берегів Африки.

Сама Поклонська заявила, що бачить своїм пріоритетом захист прав співвітчизників, в тому числі, жителів України, пише ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив послом РФ у Республіці Кабо-Верде Наталію Поклонську, яка до цього обіймала пост заступника голови комітету з міжнародних справ у Держдумі РФ.

Пізніше стало відомо, що Наталія Поклонська не їхатиме у Кабо-Верде послом від Росії. Плани щодо вступу на посаду скасувалися у зв’язку з "особистими обставинами".

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Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

6 грудня Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.