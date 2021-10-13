Поклонська заявила, що після указу Путіна здійснилася її мрія.

Колишню "прокурорку" Криму, екс-депутатку Держдуми РФ Наталію Поклонську призначена послом Росії в острівній африканській державі Кабо-Верде.

Відповідний указ було сьогодні підписано президентом Росії Володимиром Путіним і розміщено на порталі правової інформації РФ.

"Призначити Поклонську Наталію Володимирівну надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде", - йдеться в тексті документа.

Реакція Поклонської

У коментарі "РИА Новости" колишня "прокурорка" заявила, що рада такому призначенню. За її словами, дипломатична робота їй подобається, таким чином "здійснилася її мрія".

Що цьому передувало

У серпні російські ЗМІ дізналися, що Поклонську не хочуть бачити в новому складі Держдуми, тому знайшли для неї нову посаду і запропонували стати послом в Кабо-Верде.

Згодом в українському МЗС пообіцяли "зіпсувати життя" Поклонській у разі її призначення послом. "Треба перевірити, чи є вона ще громадянкою України. Якщо є, то тоді у нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вийшла з громадянства України, і є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно", - сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

На слова Кулеби відреагував спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. У своєму Телеграм-каналі він розмістив пропагандистську заяву, в кінці якої закликав "не турбуватися" за Поклонську.

Республіка Кабо-Верде - держава в Західній Африці, розташована в Атлантичному океані на Островах Зеленого Мису. Там проживають близько півмільйона жителів, державна мова - португальська.

Автор: Віолетта Орлова