Не усі коментатори зрозуміли цей жест скандального російського дипломата.

Скандальна екс-"прокурорка Криму" й новопризначений посол РФ в Кабо-Верде Наталія Поклонська раптово заговорила українською, зачитавши вірші Кузьми Скрябіна на пісню "Люди, як кораблі".

Відповідний ролик з’явився в її Instagram-акаунті.

Зокрема, Поклонська опублікувала кілька своїх світлин й наклала на них голосовий супровід.

Однак драматичний ролик Поклонської сподобався не усім її фоловерам.

"Сумує за Україною, можна зрозуміти",

"Мабуть, Крим незабаром таки повернеться в Україну",

"На рідній заговорила. Доходить поступово",

"Скучили за Україною?"

- пишуть коментатори.

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Читайте такожГПУ завершила розслідування щодо 8 екс-високопосадовців за окупацію Криму та держзрадуПоклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

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Автор: Марта Гичко