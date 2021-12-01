Скандальна екс-"прокурорка Криму" й новопризначений посол РФ в Кабо-Верде Наталія Поклонська раптово заговорила українською, зачитавши вірші Кузьми Скрябіна на пісню "Люди, як кораблі".
Відповідний ролик з’явився в її Instagram-акаунті.
Зокрема, Поклонська опублікувала кілька своїх світлин й наклала на них голосовий супровід.
Однак драматичний ролик Поклонської сподобався не усім її фоловерам.
- "Сумує за Україною, можна зрозуміти",
- "Мабуть, Крим незабаром таки повернеться в Україну",
- "На рідній заговорила. Доходить поступово",
- "Скучили за Україною?"
- пишуть коментатори.
Наталія Поклонська - довідка УНІАН
Читайте такожГПУ завершила розслідування щодо 8 екс-високопосадовців за окупацію Криму та держзрадуПоклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.
13 жовтня Путін "здійснив мрію" екс-"прокурорки" Криму Поклонської та відправив її до Африки.
Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.
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