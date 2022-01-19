Поклонська заперечила корупційну складову у зв’язку зі своїм призначенням.

Підозрювана у держзраді Україні російська депутатка Наталія Поклонська не їхатиме у Кабо-Верде послом від Росії.

Про це вона повідомила у коментарі пропагандистському ТАСС.

Плани щодо вступу на посаду скасувалися у зв’язку з "особистими обставинами".

"Ні, не планую. Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини. Завжди казала, повторюю: я хочу бути корисною нашій країні. Тому я готова на будь-яку посаду, де буду корисна державі", – відповіла вона.

Читайте такожУ РФ - нова істерика: член партії Путіна оголосив Україну ворогом, дісталося й Казахстану (відео)У МЗС РФ підтвердили інформацію агентству: "У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від’їзд послом у Кабо-Верде не відбудеться через ці причини".

Водночас Поклонська заперечила корупційну складову у зв’язку з призначенням на дипломатичну посаду.

"Відповідаючи на запитання деяких блогерів, які вважають себе розслідувачами корупційних скандалів, з приводу мого "необґрунтованого" користування статусом посла, не розпочавши виконання обов'язків, мається на увазі отримання зарплати, стажу дипломатичної служби, статусу моєї посади, охорони, машини, скажу, що всі ці хвилювання марні, не користуюся. Бо перераховані вище блага отримують після вступу на посаду в установленому порядку", – заявила Поклонська у Telegram.

13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив послом РФ у Республіці Кабо-Верде Наталію Поклонську, яка до цього обіймала пост заступника голови комітету з міжнародних справ у Держдумі РФ.

Наталія Поклонська - довідка УНІАН

Поклонська до окупації Криму працювала в органах прокуратури України, а також була прокурором АРК. Навесні 2014 року була призначена окупаційною владою "прокурором Республіки Крим". Саме вона ініціювала кримінальне переслідування кримських татар і заборону в 2016 році діяльності Меджлісу.

6 грудня Київський апеляційний суд дав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" окупованого Криму й новопризначеного посла РФ в Кабо-Верде Наталії Поклонської. Її підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ, президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську надзвичайним і повноважним послом РФ у Республіці Кабо-Верде.

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