Путіну важко погодитись на перемир'я зараз, Росія йде вперед, - The Telegraph

Попри загальний наступ, темпи просування російських військ на сході України, де зосереджені основні бойові дії, дещо сповільнилися в останні тижні.

Російському правителю Володимиру Путіну буде непросто погодитися на угоду про припинення вогню з Україною, яку підтримують США, особливо в той час, коли російські війська продовжують наступ на фронті. Про це заявило високопоставлене російське джерело у коментарі The Telegraph.

"Важко Путіну погодитися на це в його нинішньому вигляді", - зазначило джерело, яке побажало залишитися анонімним. "Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед".

Попри загальний наступ, темпи просування російських військ на сході України, де зосереджені основні бойові дії, дещо сповільнилися в останні тижні.

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У лютому Москва розширила контроль над 389 квадратними кілометрами території, що менше порівняно з 431 квадратним кілометром у січні, 476 у грудні 2024 року та піковими 725 квадратними кілометрами в листопаді.

Однак за останній час Росія досягла помітного прогресу в Курській області, куди влітку вторглися українські війська. У вівторок Москва заявила, що повернула під свій контроль 12 населених пунктів.

Водночас інше високопоставлене російське джерело висловило занепокоєння, що пропозиція про припинення вогню може бути пасткою для Кремля, оскільки без чітких гарантій та обіцянок Путіну буде важко офіційно зупинити війну.

Ще одне джерело в Москві охарактеризувало угоду про припинення вогню як маневр, спрямований на відновлення військової підтримки та обміну розвідувальними даними між США та Україною, замаскований під ініціативу щодо перемир'я.

Переговори в Саудівській Аравії 11 березня

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі представники країн досягли низки важливих домовленостей.

Зокрема, згідно зі спільною заявою, Київ прийняв пропозицію США про 30-денний режим припинення вогню з можливістю продовження. Головною умовою є ухвалення та одночасне виконання припинення вогню Російською Федерацією.

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