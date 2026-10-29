Переговори щодо України під питанням: у Кремлі назвали несподівану перешкоду

У Путіна зробили нову заяву про долю мирних переговорів щодо України та натякнули, що в першій половині листопада вони навряд чи відбудуться.

Терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів щодо припинення війни Росії проти України залежать від ситуації на Близькому Сході.

Таку заяву зробив помічник кремлівського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, повідомив Reuters. Таким чином, як зазначило видання, його слова ставлять під сумнів можливість проведення зустрічі в листопаді, як пропонувалося раніше.

Ушаков зазначив, що Кремль поки що не запропонував конкретну дату переговорів. При цьому президент України Володимир Зеленський висловив надію, що зустріч може відбутися в Абу-Дабі в період з 6 по 10 листопада.

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"Усе залежатиме від обстановки на полі бою та ситуації загалом. Ви бачите, що зараз відбувається на Близькому Сході. Це просто не дозволяє провести зустріч у найближчому майбутньому", – сказав він.

Ушаков також заявив, що питання про участь європейських переговірників у майбутньому раунді не обговорювалося:

"Про це взагалі не йдеться, нічого подібного не розглядається. Наразі є лише домовленість про відновлення тристоронніх консультацій за участю представників Росії, України та Сполучених Штатів".

При цьому, як нагадало видання, буквально на вихідних Ушаков говорив, що Європа має бути залучена до дискусій, оскільки її позиція може мати вирішальне значення.

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня російський диктатор Володимир Путін зробив нову заяву щодо долі мирних переговорів щодо України. У Кремлі заявили, що під час розмови з Трампом Путін скептично оцінив можливість негайного відновлення переговорів щодо України.

А 25 жовтня той самий Ушаков заявляв, що Кремль планує відновити тристоронні переговори з Україною та США після 4 листопада.

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