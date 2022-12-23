Москва побоюється загибелі американських громадян в ході бойових дій на українській території.

Ризик прямого військового зіткнення між США і Росією високий, оскільки Вашингтон веде "проксі-війну" проти Москви. Про це заявив посол Росії в США Анатолій Антонов в інтерв'ю російському пропагандистському держагентству ТАСС.

"Сьогодні вже ніхто не приховує справжніх цілей політики Білого дому щодо нас. На всіх телеканалах політкоментатори говорять про необхідність активізації проксі-війни США проти Російської Федерації", — заявив російський дипломат.

Такою "проксі-війною" Антонов вважає поточну війну в Україні, яка ведеться "за дорученням", тобто "чужими руками". При цьому особливі побоювання у російського керівництва викликають поставки в Україну високотехнологічної американської зброї.

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У цьому контексті російський посол згадав анонсовану поставку ЗРК Patriot, для обслуговування яких, на його думку, Україна не має фахівців. Антонов висловив припущення, що комплекси в Україні обслуговуватимуть американські фахівці або солдати інших країн НАТО.

"Patriot будуть легітимними цілями для ударів наших військових. А якщо загинуть американці? Якщо вони будуть входити до складу екіпажів? Якою буде реакція тут, у Вашингтоні? (...) Наголошуємо: ризик зіткнення між двома великими державами високий", – заявив він.

За словами Антонова, Росія намагається донести до заходу свої побоювання, проте всі "сигнали тонуть у морі русофобії".

"Посольство як і раніше змушене працювати в атмосфері ворожості і недовіри. З вини місцевих правлячих кіл, одержимих ідеєю закріпити за нами образ "міжнародного ізгоя", стан російсько-американського діалогу можна порівняти з льодовиковим періодом", — вважає дипломат.

На думку Антонова, візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ані Білий дім, ані Київ "не готові до миру".

Поставка комплексів Patriot в Україну

Цього тижня Володимир Зеленський здійснив неанонсований візит до Вашингтона, де провів переговори з Джо Байденом і виступив перед Конгресом.

До візиту українського гостя американська адміністрація приурочила оголошення нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійшли, серед іншого, комплекси ППО Patriot.

У Міноборони США поки не називають конкретні терміни поставки, оскільки спершу доведеться навчити українські екіпажі для цієї техніки. Це може зайняти "кілька місяців".

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