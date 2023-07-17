Розбився військовий літак сьогодні в Краснодарському краї, і пілот знищений, з'ясували журналісти.

У Росії в понеділок, 17 липня розбився штурмовик Су-25. За офіційними відомостями, можлива причина аварії - відмова двигуна.

Літак впав на території Краснодарського краю, повідомив російський Telegram-канал 112. Борт гепнувся у Щербинівському районі регіону, пише SHOT, посилаючись на джерело. "За попередніми даними, пілот катапультувався, зараз він без свідомості", - наголошується у повідомленні.

Пізніше Telegram-канал Baza написав, що пілота не змогли реанімувати по дорозі в лікарню, і він "мінусувався". Льотчик нібито зламав ноги під час приводнення, а потім його накрило куполом парашута, через що він наковтався води.

Тим часом у Telegram "Осторожно, новости" йдеться, що, за словами очевидців, Су-25 впав в Єйський Лиман - це затока, яка знаходиться на північному сході Азовського моря.

"На центральний пляж зараз з'їхалися рятувальні служби, а в небі кружляють вертольоти. Офіційні особи поки ніяк не коментували цю інформацію", - підкреслюється на каналі.

Згодом у російському Південному військовому окрузі повідомили, що штурмовик Су-25 впав при виконанні навчально-тренувального польоту, і попередня причина - відмова двигуна, йдеться у Telegram-каналі "РИА Новости".

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, на російській території стали досить часто падати військові літаки. Варто зазначити, що росіяни б'ють з авіації по мирних населених пунктах.

Восени минулого року у Єйську винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на житлові будинки у спальному районі міста. Telegram-канал "Джокер" писав, що розбився Су-34, який незадовго до падіння бомбив українську територію.

РФ під час війни з Україною втратила дуже багато літаків - загальні втрати на 17 липня становлять 315 одиниць.

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