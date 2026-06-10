Морські дрони 'рознесли' російський танкер у Чорному морі

У Генштабі підтвердили пошкодження гвинто-рульової групи танкера WEST Horizon, який використовувався для перевезення нафти в обхід санкцій.

Сили оборони України завдали удару по танкеру WEST Horizon, який входить до так званого "тіньового флоту" Росії та використовується для перевезення нафти в обхід міжнародних санкцій. Ураження судна підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією військових, внаслідок удару було уражено гвинто-рульову групу танкера. Характер пошкоджень може свідчити про застосування українських морських надводних дронів, хоча офіційно спосіб атаки не розкривається.

WEST Horizon залучали до схем транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень, запроваджених проти РФ.

Відео дня

Як пише "Мілітарний" з посиланням на дані сервісу моніторингу судноплавства, танкер ходить під прапором Гвінеї-Бісау та на момент появи інформації про ураження перебував в акваторії між Туреччиною та Росією.

Україна продовжує тиск на "тіньовий флот"

Нагадаємо, що ураження WEST Horizon стало черговою операцією проти російського "тіньового флоту". На початку травня українські морські дрони атакували два нафтові танкери біля входу до порту Новоросійськ.

Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив, що операцію спільно провели Служба безпеки України та Військово-Морські Сили України під координацією Генерального штабу.

Згодом поблизу північного узбережжя Туреччини в Чорному морі дрони атакували три танкери, задіяні в транспортуванні російської нафти. Танкер James II, що йшов під прапором Палау та рухався в баласті, був підбитий приблизно за 80 кілометрів на північ від району Туркелі та за 77 кілометрів від протоки. Було пошкоджене машинне відділення. Ще два танкери, Altura та Velora, що йшли під прапором Сьєрра-Леоне та також перебували в баласті, були атаковані під час перекидання вантажу між судами.

Вас також можуть зацікавити новини: