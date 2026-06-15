ЄС вдарив новими санкціями по Росії: обмеження стосуються ВПК та 'тіньового флоту'

Санкції охоплюють "Лукойл-Західний Сибір" та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, ОАЕ, Азербайджані та Гонконгу.

Рада Європейського Союзу схвалила нові обмежувальні заходи для протидії агресивній війні Росії проти України, російській гібридній діяльності і систематичній зневазі до міжнародного права, у тому числі до прав людини. Санкції запроваджено проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Ці заходи ще більше обмежуватимуть російський військово-промисловий комплекс, зменшуватимуть енергетичні доходи Росії шляхом звуження екосистеми тіньового флоту, зриватимуть гібридні загрози і перешкоджатимуть поширенню російської державної пропаганди, що виправдовує агресивну війну. Крім того, викриватимуться випадки систематичних репресій і порушень прав людини у Росії, а також постійні ігнорування положень Конвенції ї про заборону хімічної зброї.

Як повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас, ці санкції схвалено з метою посилення тиску на Росію для припинення війни.

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"Ці заходи б’ють у саме серце російського військово-промислового комплексу, по його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи. Паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій. Кожен захід звужує простір для маневру Росії. І цифри говорять самі за себе. Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро. Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", - наголосила Каллас.

Уточнюється, що ЄС застосовує санкції проти семи осіб і 21 організації, які причетні до підтримки російського військового і промислового комплексу, і російсських прибічників у третіх країнах. Відповідно, санкції спрямовані проти кількох виробників та постачальників безпілотників та іншого військового обладнання для російських збройних сил, які використовують це обладнання використання у війні проти України.

Разом з тим, санкції включають двох фізичних осіб - Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, а також 24 організації. Усі вони пов’язані з постачанням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема через російський тіньовий флот. Цей флот слугує як інструмент для обходу санкцій ЄС. Санкції охоплюють "Лукойл-Західний Сибір" та численні компанії, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, ОАЕ, Азербайджані та Гонконзі.

До того ж, Рада ЄС продовжила до 23 червня 2027 року чинність санкцій, пов’язаних з нелегальною анексією Криму і Севастополя.

Санкції Євросоюзу проти Росії - останні новини

Навесні ЄС схвалив 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікувалося, що 21-й пакет санкцій буде прийнято наприкінці червня або на початку липня.

Нещодавно Європейська комісія офіційно представила пропозиції до 21-го пакету санкцій проти Росії. Єврокомісія пропонує запровадити нові санкції на тіньовий флот, порти і нафтову інфраструктуру, фінансові операції та криптовалюту, банки, рибальство і заборонити в’їзд російським військовим до ЄС.

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