Британія перехопила танкер 'тіньового флоту' Росії прямо у Ла-Манші, - Стармер

Прем'єр країни назвав це черговим ударом по Росії.

Британські військові зупинили танкер "тіньового флоту" Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Кір Стармер у соцмережі X.

За словами очільник британського уряду, він особисто вранці віддав наказ Збройним силам перехопити танкер.

"Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції, зокрема нашим Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік", – написав прем'єр Британії.

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Тіньовий флот РФ

Раніше Франція затримала російське судно, яке підозрюють в обході міжнародних санкцій. Інцидент стався на тлі посилення контролю в європейських водах, де країни НАТО активніше перевіряють танкери, що перевозять російську нафту під фальшивими або зміненими прапорами.

Президент Еммануель Макрон наголосив, що такі операції є частиною ширшої боротьби з нелегальними схемами експорту російських енергоресурсів.

У Швеції берегова охорона також затримала нафтовий танкер, який імовірно належить до російського "тіньового флоту". Судно було зупинене у територіальних водах неподалік міста Треллеборг під час планової перевірки. Влада підозрює, що танкер міг ходити під фальшивим прапором і використовувати схеми приховування реального власника та маршруту.

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