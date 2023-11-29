Тон розмов з американською владою змінився, пишуть ЗМІ.

У листопаді власники грецьких нафтових танкерів скоротили кількість перевезеної російської нафти. Як пише Bloomberg, кількість танкерів, що відправляються в РФ, в листопаді скоротилася на чверть в порівнянні з минулим місяцем і на 60% в порівнянні з червнем.

За їхніми даними, нещодавно американський Мінфін відправив 30 фірмам, контролюючим близько 100 нафтових танкерів, листи з вимогою надати інформацію і документи про перевезення і компанії, що беруть участь в них. Якщо вимоги не будуть виконані, то може дійти до тюремного ув'язнення.

Представники двох страховиків сказали журналістам, що в останні тижні тон розмов з владою змінився. Також Сполучені Штати ввели санкції проти кількох судів та їх власників. За даними Bloomberg, більшість з них належали російській судноплавній компанії "Совкомфлот".

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Крім того, раніше американський Мінфін налякав деяких власників танкерів, зажадавши пояснити, що вони зробили для дотримання обмеження цін на російську нафту, встановленого групою семи.

Згідно з відкритими даними, в листопаді грецькі танкери перевезуть 15 вантажів флагманської Московської нафти Urals. У жовтні вони перевезли 20 вантажів.

"Якщо нинішні темпи експорту збережуться, а поставки вже запланованих вантажів підуть за планом, то поставки російської нафти в цьому місяці можуть скоротитися приблизно на 150 000 барелів на день", - додає видання.

Ситуація з російською нафтою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на експортовану Росією нафту на рівні 60 доларів за барель.

Вже в серпні Bloomberg повідомляв, що цінова стеля не діє. За їхніми даними, в липні країна-агресор заробила на експорті нафти рекордну суму.

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