З 1 січня будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня 2024 року імпорт та переробка російської нафти будуть припинені назавжди.

Болгарія має намір припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року. Рішення було ухвалене з меттою запобігання можливій політичній кризі в країні.

Як повідомляє The Sofia Globe, згідно з домовленостями керівних партій, імпорт російської нафти буде припинено на два етапи. З 1 січня будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня 2024 року імпорт та переробка російської нафти будуть припинені назавжди.

Глава Мінфіну Болгарії, Ассен Васильєв, підкреслив, що таке рішення корисне для громадян країни, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.

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Укладені домовленості також призначені для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада.

Раніше, Болгарія та інші країни Євросоюзу отримали виняток від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року.

Ситуація з російською нафтою

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

За підсумками березня 2023 року Росії вдалося продати нафту на рівні показника, який фіксувався у квітні 2020 року - до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Станом на 17 квітня 2023 року експорт російської нафти досяг "довоєнного" показника.

24 квітня 2023 року повідомлялося про те, що експорт сирої нафти з Росії не скорочується.

У листопаді 2023 року повідомлялося про те, що ща час війни РФ отримала від продаж газу та нафти 550 мільярдів євро. В середньому в день Росія отримує майже 900 мільйонів євро для фінансування своєї агресії.

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