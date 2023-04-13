76% іноземних літаків, експлуатованих російськими перевізниками, до 2033 року будуть розібрані на запчастини.

На початку 2023 року в Росії налічувалося 736 авіалайнерів, проте їх число до 2026 року скоротиться вдвічі.

Як повідомляється в звіті консалтингової компанії Oliver Wyman про перспективи розвитку світової авіагалузі, до 2033 року спад буде трохи компенсований, і складе 25%, до 554 одиниць. Тому що Росія почне заміщати західні судна літаками власного виробництва, але це стане можливо тільки в другій половині десятиліття.

За оцінкою Oliver Wyman, 76% іноземних літаків, експлуатованих російськими перевізниками, до цього ж 2033 року, будуть розібрані на запчастини.

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Проблема з цивільною авіацією в РФ - деталі

Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) призупинило сертифікати придатності літаків усіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії.

7 квітня 2023 року стало відомо про те, що в російських аеропортах почалися проблеми зі спецтехнікою. Аеропорти агресора не можуть зареєструвати і використовувати низькопідлогові автобуси, пасажирські трапи та іншу спецтехніку.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор вперше в історії відправив свій літак на ремонт до Ірану.