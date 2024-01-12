Йдеться про Очамчирську бухту.

Пункт постійного базування Військово-морського флоту Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазької Республіки хочуть запустити в 2024 році.

Про це пише російське пропагандистське агенство РІА Новини з посиланням на Раду Безпеки Абхазії. "Пункт постійного базування кораблів ВМФ Росії в Абхазії може запрацювати вже цього року, розповіли в абхазькому Радбезі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в жовтні місцева влада заявляла, що порт в Очамчирській бухті готовий до використання Росією.

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Росія хоче розмістити свою базу в Абхазії: що відомо

Нагадаємо, в жовтні самопроголошений "президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія дав інтерв'ю, в якому розповів, що домовився з диктатором Путіним про створення російської військово-морської бази в Очамчирському районі, вони підписали відповідну угоду.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Грузії відреагували на наміри окупантів. Вони назвали це грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії і провокацією, за допомогою якої намагаються легітимізувати окупацію Абхазії і Цхінвальського регіону.

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