Подібні дії становлять грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

Міністерство закордонних справ Грузії засудило інформацію стосовно того, що Російська Федерація збирається розмістити базу Військово-морського флоту в сепаратистському грузинському регіоні Абхазія.

"Подібні дії становлять грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії й чергову провокаційну спробу легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхинвальського регіону", – заявили у МЗС, повідомляє "Радіо Свобода".

У відомство закликали Росію "поважати свої міжнародні зобов’язання" згідно з угодою від 12 серпня 2008 року і припинити окупацію міжнародно визнаних регіонів Грузії.

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Плани Росії розмістити базу ВМФ у Абхазії

Росія вибрала новим місцем базування Чорноморського флоту окуповану частину території Грузії - штучно створену Республіку Абхазію, в яку неофіційно зайшли російські війська в 1990-му році. Про підписання спільної угоди з Путіним оголосив так званий "президент" Республіки Аслан Бжанія. Базу ЧС РФ хочуть розмістити в Очамчирському районі.

У Військово-морських силах ЗСУ прокоментували "втечу" російських кораблів із бухти окупованого Севастополя. Переміщення російських кораблів до Новоросійська не вплине на темпи ракетних обстрілів України, бо "російський військово-промисловий комплекс не встигає за потребами чорноморського флоту", зазначив речник Військово-морських сил Збройних сил України.

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