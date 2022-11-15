За його словами, реакція НАТО буде залежати від того, чи дійсно це була російська крилата ракета, чи українська ракета ППО.

Після попадання російської ракети в Пшеводові, НАТО може збільшити свою присутність у Польщі.

Таку точку зору в коментарі УНІАН висловив польський аналітик Конрад Музика.

"Реакція НАТО залежатиме від того, чи була це російська крилата ракета, чи українська ракета ППО. Якщо це була ракета Росії, то ймовірно можна очікувати розгортання засобів ППО в Східній Польщі", - вважає експерт.

Однак це зовсім не означатиме, що НАТО вступає у війну з Росією, підкреслив він.

"Якщо ракета була російською, то, швидше за все, це була "заблукала" ракета. Але після цього НАТО збільшить свою присутність у Польщі", - вважає аналітик.

Російські ракети впали в Польщі: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, за повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали на фермі в Польщі, що за 65 км від кордону з Україною. Вони потрапили в зерносушарки, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Відомо, що за статтею 5 НАТО у випадку, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Світові лідери вже відреагували на інцидент у Польщі, висловивши повну підтримку і готовність захищати Альянс.

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