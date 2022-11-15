За повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали на фермі в Польщі, що за 65 км від кордону з Україною.

Сьогодні після масованого ракетного обстрілу України російськими військами на території Польщі за 65 км від кордону упали ракети. Внаслідок удару загинули дві людини. Світові лідери вже відреагували на інцидент у країні НАТО.

Зокрема, прем'єр Латвії Артіс Пабрікс заявив, що російський режим "випустив ракети, які націлені не лише на Україну, а й упали на території НАТО". За його словами, Латвія повністю підтримує Польщу та засуджує злочини Росії.

"Моєю першою реакцією було б, що після того, як росіяни вдарили по території Польщі, має застосуватися 4 стаття НАТО - протиповітряна оборона українського неба", - написав він.

У МЗС Естонії також наголосили, що "Естонія готова захищати кожен сантиметр території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником з Польщею".

Президент Литви Гітанас Науседа щодо новин із Польщі сьогодні ввечері зазначив: "Підтримуємо тісний контакт із нашими польськими друзями. Литва солідарна з Польщею. Треба захищати кожен дюйм території НАТО".

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що навіть якщо російський ракетний удар по Польщі був помилкою, "ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту".

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь теж дуже стурбований російськими ракетами, що впали на Польщу.

"Росія повинна пояснити, що сталося. Безглузді атаки на інфраструктуру мають припинитися негайно. Нерозсудливість Росії виходить з-під контролю. Перебуватиме в тісному контакті з міністром оборони Польщі Маріушом Балащуком і союзниками НАТО для координації відповіді", - наголосив він.

Очікується, що сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін поговорить зі своїм польським колегою через ситуацію з ракетою на території Польщі, повідомив європейський військовий чиновник та офіційний представник США.

Речника МЗС Великобританії заявив, що Лондон підтримує "тісний зв’язок" із союзниками після повідомлень про те, що ракети впали в Польщі.

"Ми досліджуємо ці звіти та тісно співпрацюємо з членами Альянсу", — сказав CNN представник Управління закордонних справ Великобританії.

Разом з тим Білий дім також працює з урядом Польщі над збором додаткової інформації про ворожі ракети на її території.

До цього представник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу сказав, що не може підтвердити, що ракети, що впали на території Польщі, або їх частини були російськими. На питання щодо перспективи застосування 5-ї статті статуту НАТО, він відповів: "Поки не спекулюватимемо без фактів".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку.

"Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для розробки подальших спільних дій, що змусить Росію змінити свій курс на ескалацію, надання Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети. Сьогодні захищати небо України – це захищати НАТО", - написав він.

Президент України Володимир Зеленський теж відреагував на російські ракети, які вдарили по Польщі, і закликав "поставити на місце терориста".

"Російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії... Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО... Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. І я хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам... Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами немає", - зазначив Зеленський.

Російські ракети упали в Польщі: що відомо

Сьогодні, 15 листопада, за повідомленнями ЗМІ, дві російські ракети впали на фермі в Польщі, що за 65 км від кордону з Україною. Вони потрапили в зерносушарки, загинули двоє людей. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Відомо, що за Статтею 5 НАТО у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Як писав УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомляє командування Повітряних сил, українські сили ППО сьогодні збили 73 з понад 90 крилатих ракет ворога, а також 10 іранських дронів.

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