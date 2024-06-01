Також в Італії наголосили, що не будуть надсилати своїх військових до України.

У Римі застерігають від будь-яких "імпульсивних" рішень щодо використання Україною італійської зброї для ударів по території РФ. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Le Monde.

"Це дуже делікатний момент, ми не повинні робити ніяких помилкових кроків і повинні уникати будь-яких імпульсивних заходів або заяв", - наголосив він.

За його словами, навіть США не надали дозвіл бити своєю зброєю без розбору, а лише для завдання ударів по базі, з якої вилітають БпЛА. Таяні зауважив, що Америка є "теж дуже обережною".

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Італійський міністр додав, що Італія готується "найближчими тижнями" відправити більше допомоги України, проте він підкреслив, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з Росією".

Які країни дозволили бити Україні своєю зброєю по РФ

Раніше стало відомо про перелік країн, які дали "зелене світло" на використання їхньої зброї для ударів по території РФ. Серед таких держав є Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, країни Балтії, Естонія, Канада, Фінляндія, Швеція та Польща.

Своєю чергою Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів НАТО дозволити Україні бити по військових цілях на території Росії, використовуючи західну зброю.

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