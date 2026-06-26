Союзники НАТО пообіцяли мільярди доларів на угоди про озброєння та допомогу Україні

Європейські союзники мають намір офіційно підтвердити відданість Статті 5 про колективну оборону та знову зафіксувати статус Росії як довгострокової загрози.

Під час прийдешнього липневого саміту НАТО в Туреччині країни-членкині Альянсу планують оголосити про укладення нових оборонних контрактів на мільярди доларів і суттєве розширення військового виробництва.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на дипломатичні джерела, попри регулярну критику Альянсу з боку президента США Дональда Трампа, європейські союзники мають намір офіційно підтвердити відданість Статті 5 про колективну оборону та знову зафіксувати статус Росії як довгострокової загрози.

Головною метою чинного генерального секретаря Марка Рютте є зміщення акцентів зустрічі на промислове співробітництво. Такий крок покликаний згладити внутрішні політичні розбіжності та продемонструвати Трампу комерційну вигоду від Альянсу для американського оборонного сектору на тлі зростання європейських військових витрат.

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Важливим пунктом проєкту спільної декларації є зобов'язання союзників виділити Україні військову допомогу в розмірі 70 мільярдів євро на поточний рік із наміром зберегти еквівалентне фінансування на наступний період. Зазначається, що Сполучені Штати не братимуть участі в цьому конкретному пакеті фінансування.

Водночас це питання прогнозовано залишається одним із найбільш дискусійних під час обговорень. Дипломати також намагаються врегулювати трансатлантичну напруженість, викликану нещодавнім рішенням міністра оборони США Піта Гегсета розпочати ревізію американської військової присутності в Європі та скоротити обсяги надання важкої техніки (літаків і безпілотників) до загального пулу сил НАТО.

Додатковим полем для суперечок стала сфера далекобійного озброєння. Європейські країни прагнуть розвивати власні ракетні потужності великої дальності для стримування РФ, проте Вашингтон демонструє стриманість у цьому питанні – зокрема, Пентагон заблокував передачу Німеччині ракет Tomahawk через побоювання ескалації.

Щоб "задобрити" Білий дім після звинувачень у недостатній підтримці дій США в іранському конфлікті, європейські лідери планують внести до підсумкового документа пункти з жорсткою вимогою до Тегерана забезпечити свободу судноплавства в Ормузькій протоці та повністю відмовитися від намірів створення ядерної зброї.

Ситуація у НАТО - останні новини

На думку колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, європейським країнам необхідно сформувати нову "коаліцію охочих" за участю України, яка перебере на себе гарантування безпеки в регіоні у разі відсторонення США. Як повідомляє видання The Guardian, наразі вже сформовано об'єднання з 45 країн, спроможне виконувати навчаль ні та підтримувальні функції в Україні після можливого підписання мирного договору з РФ. Проте Расмуссен закликає масштабувати цей проєкт, перетворивши його на систему безпекових гарантій для всієї материкової Європи.

The Times, посилаючись на заяву представника Стратегічного командування НАТО з питань трансформації в Європі генерал-майора Адріана Чолпоні, зазначає, що збройні сили країн-членів Альянсу мають повністю пристосуватися до такої концепції бойових дій, де головною ударною силою стануть тисячі дронів, об'єднаних під управлінням спільної системи штучного інтелекту, упродовж наступних п'яти років.

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