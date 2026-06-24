Замість мертвого НАТО Європі потрібен новий альянс з Україною, - The Guardian

Ексгенсек НАТО вважає, що замість США головним захисником Європи має стати Україна.

Європейські держави мають створити нову "коаліцію охочих" за участю України, яка могла б взяти на себе відповідальність за безпеку континенту на тлі самоусунення США. Як пише видання The Guardian, таку ідею озвучив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Як зазначається у публікації, нині вже існує коаліція з 45 держав, яка теоретично може діяти в Україні як сила підтримки та навчання у разі укладення мирної угоди з Росією. Однак Расмуссен пропонує розширити цей формат, щоб він передбачав гарантії безпеки не лише для України, а й для всієї континентальної Європи.

За його задумом, така структура могла б стати своєрідною страховкою на випадок, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скоротити американську військову присутність у Європі швидше, ніж європейські союзники зможуть компенсувати цю втрату. Расмуссен вважає, що нову коаліцію мають очолити дві ядерні держави Європи – Франція та Велика Британія.

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Особливу роль у новій системі безпеки Європи Расмуссен відводить Україні. На його думку, навіть після завершення війни Росія залишатиметься загрозою для Європи, тому Київ має стати невід’ємною частиною майбутньої архітектури безпеки.

"Як би не завершився цей конфлікт, ми все одно матимемо агресивну Росію, і нам потрібна Україна як бастіон проти цієї агресивної Росії. Україна сьогодні є найсильнішою у військовому відношенні країною Європи. Вона пройшла випробування війною, загартована в боях", - зауважив він.

Расмуссен зазначив, що європейські країни мають сприймати Україну не лише як державу, яка потребує допомоги, а й як важливий внесок у спільну безпеку континенту. Він переконаний, що саме тому необхідно зміцнювати європейський компонент НАТО за участю Києва.

Окремо політик звернув увагу на зміну підходів США. За його словами, європейським столицям слід ухвалювати власні рішення незалежно від того, як на них може відреагувати американський президент.

"Це марні сподівання вважати, що після Трампа ситуація повернеться до звичного стану. Цього не станеться. Світ змінився. Американське ставлення змінилося", - вважає екс-генсек НАТО.

Водночас Расмуссен позитивно оцінює сигнали про можливе надання Україні ліцензій на виробництво американських озброєнь безпосередньо на її території, включно з ракетами-перехоплювачами та далекобійними ракетами. Він також підтримав заклики української сторони до усунення бюрократичних бар’єрів, які заважають інтеграції української оборонної промисловості з європейською.

Війна в Україні: стратегічний вимір

Як писав УНІАН, регулярні удари Сил оборони України по військовій та транспортній інфраструктурі Криму руйнують ілюзію мирного життя на півострові та спричиняють перебої з постачанням, електрикою й пальним. Це посилює відчуття вразливості серед місцевих жителів, які дедалі частіше говорять про втрату довіри до здатності держави забезпечити безпеку.

Тим часом аналітики ISW зазначають, що Путін і Лавров повторюють початкові воєнні цілі Росії, які фактично означають повну капітуляцію України. Кремль готовий вести переговори лише на основі Стамбульських протоколів та інших вимог, що передбачають заборону вступу України до НАТО, обмеження її армії та визнання фіктивних референдумів.

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