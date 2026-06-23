У НАТО заговорили про рої дронів під керуванням ШІ, – The Times

Союзні армії зобов'язані адаптуватися до цієї форми ведення війни протягом найближчих п'яти років.

Організація Північноатлантичного договору здійснює підготовку до майбутніх збройних конфліктів, у яких ключову роль відіграватимуть тисячі безпілотних апаратів, керованих єдиною системою штучного інтелекту.

Як повідомляє видання The Times із посиланням на заяву представника Стратегічного командування НАТО з питань трансформації (SACT) в Європі, генерал-майора Адріана Чолпоні, союзні армії зобов'язані адаптуватися до цієї форми ведення війни протягом найближчих п'яти років.

За словами генерала, наступним етапом еволюції безпілотних систем стануть масштабні ройові атаки, коли тисячі дронів координуватимуться з єдиного центру – людини-оператора або базового "материнського" безпілотника.

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Чолпоні наголосив, що інтегровані роботизовані системи на суші, в морі та у повітрі кардинально змінюють класичне військове мислення, поєднуючи масовість і точність, а держави без доступу до таких технологій будуть змушені приєднуватися до безпекових блоків або капітулювати перед агресорами.

Свої висновки генерал-майор озвучив під час візиту до України, де використання безпілотних технологій уже чинить серйозний вплив на логістику та завдає значних втрат підрозділам на лінії фронту. Він зауважив, що українські військові вже експериментують із першими зразками роїв дронів, оснащених ШІ для наведення на ціль під керівництвом одного контролера, хоча масштаби їх застосування поки залишаються обмеженими.

Використання українських розробок

За оцінкою представника НАТО, у перспективі руйнівний потенціал роїв БПЛА може зрівнятися з ядерною зброєю як чинник стратегічного стримування. Водночас Чолпоні констатував, що нинішня технологічна революція значно випереджає консервативні та бюрократизовані системи закупівель західних країн, які критично відстають від темпів розвитку військово-промислового комплексу Російської Федерації.

Технологічний розрив у технологіях

Для подолання цього технологічного розриву генерал НАТО закликав країни Заходу повністю перебудувати закупівельні процеси за українською моделлю. Замість тривалого пошуку великих і дорогих платформ, Альянсу необхідно стимулювати ринкову конкуренцію, створювати військові лабораторії та надавати фронтовим підрозділам прямий доступ до купівлі та тестування дешевших безпілотних систем на основі внутрішніх відгуків. Як приклад він навів стрімке зростання кількості оборонних компаній в Україні, де в кожному секторі – від повітряних дронів до засобів радіоелектронної боротьби – працюють сотні розробників.

На завершення Чолпоні підкреслив, що в сучасних реаліях жодна армія не здатна вистояти на полі бою навіть добу без ефективних технологій протидії безпілотникам, а подальший розвиток автономних систем може принести світові як стабільний мир, так і повний хаос.

Досвід України для країн Альянсу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України за своєю боєздатністю не поступаються російській армії, а керівник Кремля Володимир Путін продовжує втрачати позиції як на полі бою, так і у політичній площині. Відповідну заяву глава держави зробив у коментарі для медіа за допомогою голосового повідомлення у месенджері WhatsApp. Зеленський підкреслив, що на сьогодні Україна де-факто володіє другою за силою армією в НАТО, яка спроможна на рівних протистояти військам РФ, через що Альянс юридично зацікавлений у приєднанні України, і цей статус уже визнано міжнародними лідерами.

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