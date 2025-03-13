Білий дім знову критикує попередників.

Сполучені Штати Америки готові значно посилити санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно для завершення війни проти України.

На питання CNBC, чи вже розроблено плани щодо санкцій чи тарифів, які змусять Москву укласти мирну угоду, міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що за часів адміністрації Джо Байдена рівень санкцій був мінімальним, оскільки Вашингтон турбували внутрішні ціни на енергоносії:

"Якщо ми візьмемо шкалу від нуля до 10, то я думаю, що санкції за адміністрації Байдена були, ймовірно, на трійці, тоді як наприкінці його терміну вони посилили їх до шести. Можу вас запевнити, що ми без вагань підвищимо їх до десятки".

Бессент підкреслив, що все це є частиною зусиль Трампа з підготовки успішних переговорів. Водночас американський президент готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони.

Відео дня

Нові санкції США проти Росії

Нагадаємо, раніше президент Трамп пригрозив Росії запровадженням масштабних санкцій та мит, якщо вона відмовиться від мирних переговорів щодо України.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон висловив сумнів щодо ефективності таких санкцій, вважаючи їх "порожніми", оскільки Росія вже навчилася обходити подібні обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: