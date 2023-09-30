Нарощування сербських сил почалося після кривавих сутичок у Косово тиждень тому.

США закликали Сербію відвести свої війська від кордону з Косово після того, як було зафіксовано значну концентрацію сербських сил у цьому районі. Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив на брифінгу речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними американської розвідки, Сербія розгорнула сучасні танки та артилерію на кордоні з Косово після сутичок на півночі Косово минулого тижня. Інцидент, під час якого загинули косовський поліцейський і троє озброєних сербів, став однією з найсерйозніших ескалацій за останні роки в Косово.

"Ми стежимо за великим сербським військовим контингентом уздовж кордону з Косово. Він включає безпрецедентне розміщення передової сербської артилерії, танків, мотопіхотних підрозділів. Ми вважаємо, що це дуже дестабілізуючий розвиток. Ми закликаємо Сербію відвести ці сили від кордону", – заявив Кірбі.

Відео дня

Накопичення військ біля кордону відбулося протягом останнього тижня, але його мета ще не зрозуміла, кажуть в Білому домі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен змушений був зателефонувати президенту Сербії Александару Вучичу, щоб закликати до "негайної деескалації та повернення до діалогу". Своєю чергою радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван поспілкувався з прем’єр-міністром Косова.

Офіційний Белград не став прямо заперечувати факт нарощування сил на кордоні, але відкидає заяви про те, що цей контингент приведено у бойову готовність.

"Я спростував неправду, де йдеться про найвищий рівень бойової готовності наших сил, тому що я просто не підписував це, і це неточно. У нас немає (на кордоні із Косово – УНІАН) навіть половини тих військ, які були два-три місяці тому", – сказав президент Вучич журналістам.

Сутички на півночі Косово

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі група озброєних сербів влаштувала засідку на косовський поліцейський патруль за кілька кілометрів від кордону із Сербією. В результаті нападу один поліцейський загинув, інший був поранений.

Після цього кілька нападників забарикадувалися біля православного монастиря, а косовські силовики почали штурм. Після тривалої перестрілки трьох озброєних сербів було заарештовано, ще троє загинули в бою.

Уряд Косово звинуватив Белград у підтримці цього нападу. Як повідомляє "Голос Америки", пізніше член великої політичної партії косовських сербів зізнався, що саме він очолював бойовиків під час нападу.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, цей напад був "дуже високого рівня складності", в ньому було задіяно близько 20 транспортних засобів, зброю "військового рівня" та інше обладнання.

"Це викликає занепокоєння. Це не схоже на просто групу парубків, які зібралися, щоб зробити це", – сказав Кірбі.

Після цього нападу НАТО пообіцяло "збільшити присутність" своїх миротворчих сил в регіоні.

Вас також можуть зацікавити новини: