Пропозиція прозвучала в контексті ідей про розподіл України.

У Росії на вищому рівні запропонували обговорити "права на українські землі". Про це пише російське агентство ТАСС.

З цією ініціативою виступив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, який також є головою Російського історичного товариства. На запитання кореспондента ТАСС про те, чи можливий у майбутньому розділ України між різними країнами, він запропонував обговорити це з представниками країн-сусідів України.

"Знаєте, це таке серйозне питання, яке має дуже глибоку передісторію. Я якраз із колегами-істориками в Російському історичному товаристві запропонував обговорити ось цю тему, але з історичної точки зору. І ми обов'язково це зробимо. І спробуємо запросити істориків з інших країн, із Польщі, з Угорщини, зі Словаччини", - заявив Наришкін.

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Інші заяви Наришкіна

Як писав УНІАН, раніше Наришкін стверджував, що ЦРУ хоче створити уряд Росії у вигнанні. За його словами, країни Заходу намагаються "консолідувати керовану російську опозицію за кордоном".

Також Наришкін закликав росіян не їздити в Європу, тому що там "збоченці" і "біомеханоїди". За його словами, росіянам у європейських країнах небезпечно.

Це при тому, що син Наришкіна отримав посвідку на проживання в Угорщині і, можливо, навіть зараз живе в Будапешті.

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