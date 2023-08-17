Журналіст знайшов його прізвище у злитих документах.

Син голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна постійно проживав на території Європи, в якій, якщо вірити його батькові, "розплодилося збоченці".

Як повідомляє журналіст-розслідувач Сергій Єжов, 44-річний Андрію Наришкін - заступник генерального директора ПАТ "Група ЛСР".

Глава "Групи ЛСР" – олігарх Андрій Молчанов (стан – 1 млрд доларів), один із головних забудовників країни. Його вітчим Юрій Молчанов свого часу дав старт кар'єрі Володимира Путіна, порекомендувавши його тодішньому меру Санкт-Петербурга Анатолію Собчаку.

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Кілька років тому писали, що Наришкін-молодший звертався за посвідкою на проживання в Угорщині. Тепер же з'ясувалося, що він отримав цей документ.

"Ну а зареєструвався син голови СЗР у Будапешті у двокімнатній квартирі за адресою: вул. Бечі, буд. 5. Будинок, в якому прописаний Андрій Наришкін, належить компанії, власники якої мають політичні зв'язки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Одним із найбільш пропутинськи налаштованим главою європейської держави", - зазначив журналіст.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін відзначився абсурдними заявами. Чиновник закликав росіян не їздити в Європу через "біомеханоїди" і "збочення, що розплодилися".

Під час виступу на московській конференції з міжнародної безпеки Наришкін переконував, що сучасна Європа "не може бути привабливою для здорової людини". Росіянам там загрожує небезпека.

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