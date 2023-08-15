За його словами, росіянам у європейських країнах небезпечно.

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін відзначився абсурдними заявами. Чиновник закликав росіян не їздити в Європу через "біомеханоїди" і "збочення, що розплодилися".

Як повідомляє The Moscow Times, під час виступу на московській конференції з міжнародної безпеки Наришкін переконував, що сучасна Європа "не може бути привабливою для здорової людини". Росіянам там загрожує небезпека.

"Людина створена за образом і подобою божою, а західники прагнуть підмінити її всілякими трансгендерами та біомеханоїдами", - зазначив Наришкін.

Цікаво, що члени сім'ї директора СЗР вважають за краще відпочивати саме в Європі. У квітні цього року його дружину Тетяну Наришкіну помітили у Парижі. Дружину головного російського розвідника сфотографували в автомобілі Mercedes S-класу вартістю $100 тисяч, що належить посольству РФ.

Інші безглузді заяви росіян

Раніше голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін видав нову порцію маячні щодо України в кремлівському стилі. Він знову заявив, що Україну нібито захопили США та НАТО.

Потім у Росії відзначилися новим фейком. Цього разу пропагандистська машина придумала "розп'ятих священників" на Донбасі.

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