Білий дім відкладає ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, тоді як Сенат чекає сигналу від президента, а війна в Україні набирає нових обертів.

План санкцій США проти Росії завис через невизначеність позиції президента Дональда Трампа щодо війни в Україні, пише Bloomberg.

Коментарі Трампа щодо можливості дозволити Росії та Україні "продовжити війну" спричинили політичний дискомфорт у Конгресі США. Законопроєкт про нові жорсткі санкції проти Москви, який має понад 80 співавторів і підтримується обома партіями, наразі призупинено через непевність щодо підтримки з боку Білого дому.

Трамп заявив, що ще не розглядав законопроєкт і прийме рішення "у потрібний час". Це змусило співавтора законопроєкту, сенатора-республіканця Ліндсі Грема, знизити темп і посилатися на "координацію з Білим домом". Його колега-демократ Річард Блюменталь заявив, що документ ще доопрацьовують, щоб зробити його прийнятнішим для президента.

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Новий пакет санкцій може позбавити Росію до $60 мільярдів щороку, суттєво скоротивши її нафтовий та газовий експорт. Він також передбачає 500% тарифи для країн, що купують російську нафту — зокрема для Китаю та Індії.

У Білому домі наголошують, що рішення про санкції ухвалюватиме виключно президент. За даними джерел, Трамп стримується від радикальних кроків через провал дипломатичних ініціатив і побоювання, що жорсткі санкції лише підштовхнуть Путіна до ескалації.

Тим часом Росія відповіла новими ударами по Україні, зокрема масштабним нічним обстрілом Харкова, що спричинив жертви серед мирного населення. Україна, своєю чергою, завдала далекобійного удару по російських військових базах.

Попри критику в медіа, Трамп не виключив подальших санкцій і навіть натякнув, що розглядає тиск як на Росію, так і на Україну. Його головний зовнішньополітичний радник Марко Рубіо підтвердив, що президент вважає: додаткові санкції можуть відлякати Росію від мирних переговорів.

Санкції США проти РФ - що відомо

У Конгресі США вже підготували санкції проти Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав ідею запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

"Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього", - сказав він журналістам.

Водночас The Wall Street Journal пише, що Білий дім таємно тисне на сенатора Ліндсі Грема, закликаючи його значно послабити законопроєкт про санкції проти Росії.

Однак президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися.

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