За словами Кіта Келлога, санкції будуть для Росії "обтяжливими".

США вже підготували санкції проти Росії, тому Конгрес та Білий дім готові їх затвердити. Про це повідомив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - запевнив він.

За його словами, нові обмеження будуть "досить обтяжливими".

Відео дня

"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - пояснив Келлог.

Санкції проти РФ - останні новини

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав законопроєкт про пекельні санкції проти РФ. Зокрема він добре відгукнувся про законопроєкт, який внесли сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь до Сенату - верхньої палати Конгресу.

"Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього", - наголосив Джонсон.

Водночас видання Politico писало, що президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але вагається з рішенням про санкції. Зокрема колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер наголосив, що скептично ставиться до того, що Трамп коли-небудь застосує якісь серйозні санкції чи заходи проти Росії.

Своєю чергою експерт Фред Флейтц вважає, що глава Білого дому діє виважено. За його словами, Трамп зробив усе можливе, аби вирішити цю проблему, проте Флейтц попередив, що настане час, коли президент США може завершити переговори та запровадити жорсткі санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: