Президент США додав, що сенатори підготували "дуже жорсткий" законопроєкт, але остаточне рішення прийматиме саме він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися.

"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття… я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", – сказав він журналістам на борту Air Force One, пише CNN.

Він додав, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.

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"Я не говорив з ними про це. У них є законопроєкт, але рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це таким чином, і це заощадило б багато часу, якби це сталося. Тож я з цим згоден. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт", - додав він.

Санкції проти РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США вже підготували санкції проти Росії, тому Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.

Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав ідею запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. "Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього", - сказав він журналістам.

Водночас The Wall Street Journal пише, що Білий дім таємно тисне на сенатора Ліндсі Грема, закликаючи його значно послабити законопроєкт про санкції проти Росії.

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