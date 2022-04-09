Компанія змішує російські нафтопродукти з європейськими, і таким чином країною походження ресурсів технічно не є Росія.

Англо-нідерландська компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, використовуючи схему, так званого, змішування товару.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що суть схеми змішування полягає у тому, щоб купувати бочку нафти, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01% поставляються з інших джерел. Shell вважає, що такий вантаж технічно немає російського походження.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які використовують нафтові компанії та торговці сировинними ресурсами, щоб забезпечити надходження російської енергії до Європи, водночас задовольнивши громадську думку, яка вимагає покласти край субсидування військової машини Володимира Путіна", - йдеться у матеріалі.

Змішування є зручним інструментом для компаній, щоб публічно говорити одне (поступово відмовитися від російських ресурсів) і робити інше (купувати багато російських ресурсів).

У випадку з Shell компанія змінила так звані загальні умови своїх контрактів, щоб дозволити російське змішування.

В статі сказано, що на нафтовому ринку трейдери шепочуть про "латвійську суміш" – нове походження дизельного палива, яке виглядає як обхідний шлях для поставок російського продукту, змішаного з чимось іншим. Типова торгівля йде з Приморська, російського міста експорту нафти неподалік від Санкт-Петербурга, до Вентспілса, порту в Латвії, який має великий нафтовий термінал і резервуар. Саме там відбувається змішування.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Shell plc оголосила про свій намір поетапно вийти з участі у всіх російських вуглеводневих проектах, включно з нафтою, нафтопродуктами, газом та скрапленим природним газом (СПГ).

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