Компанія має в Росії два дочірні підприємства - у Тюмені та Южно-Сахалінську.

Міжнародна нафтосервісна група KCA Deutag оголосила про зупинення нових інвестицій у РФ.

Про це повідомляється на офіційному сайті групи.

"З самого початку конфлікту KCA Deutag створила спеціальний комітет для активного спостереження за ситуацією та повного дотримання всіх застосованих санкцій. Група призупинила нові інвестиції в Росію та оцінює свої варіанти, пов'язані з російським бізнесом", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що шоковані та засмучені погіршенням ситуації в Україні, та закликають усі сторони терміново працювати над мирним урегулюванням конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, раніше про припинення інвестицій у РФ оголосила "велика четвірка" нафтосервісу - Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.

Довідка УНІАН. Група має в Росії два дочірні підприємства - ТОВ "КСА Дойтаг Раша" (Тюмень) та ТОВ "КСА Дойтаг Дриллінг" (Южно-Сахалінськ).

Також нафтогазовий британсько-нідерландський гігант Shell оголосив про свій намір повністю піти з російського ринку, в тому числі відмовившись від нафти і газу і закривши мережу АЗС в Росії. Після чого британська транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum теж оголосила, що не укладатиме нові контракти на покупку нафти та газу з Росії.

Слідом норвезька державна нафтова компанія Equinor припинила торгівлю російською нафтою.

У свою чергу Євросоюз розгляне можливість введення нафтового ембарго щодо Росії через розгорнуту війну РФ проти України.

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