Заборона на в'їзд до Шенгенської зони має залишатися чинною і після закінчення війни.

Низка європейських країн збираються закрити в'їзд до Шенгенської зони для росіян, які брали участь у війні в Україні. Як пише ERR, про такі плани заявили міністри внутрішньої безпеки країн Балтії, Північних країн і Польщі на зустрічі в Талліні. У зустрічі також узяли участь комісар Європейської комісії з внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер і представник прикордонної організації Frontex.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро зазначив, що необхідно обмежити вільні подорожі для "сотень тисяч громадян Росії, які воювали проти незалежної європейської держави".

"Ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгеном - ми не даємо їм посвідку на проживання, ми не дамо їм візи, тому що всі ці люди, які там вбивали та знищували, становлять для нас усіх дуже серйозну загрозу безпеці", - сказав він.

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Водночас наголошується, що заборона на в'їзд до Шенгенської зони для учасників військової агресії РФ має залишатися чинною і після закінчення активних військових дій.

Шенгенська зона - новини

З 2017 року українці можуть відвідувати 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони без отримання візи. Безвізовий режим дає змогу українцям, які мають біометричний закордонний паспорт громадянина України, перебувати та вільно пересуватися Європою не більше ніж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Українці можуть здійснювати поїздки до Європи з метою туризму, відвідування родичів, пошуку бізнес-партнерів, відвідування семінарів, конференцій, концертів, музичних і театральних фестивалів, спортивних змагань, проведення пляжного відпочинку.

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