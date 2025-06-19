Повноваження Трампа, як президента США, закінчуються в січні 2029 року.

Війну в Україні "бажано" закінчити за нинішньої каденції президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зокрема розповів, що сьогодні побував на місці влучання російської ракети по житловій багатоповерхівці в Києві, де загинуло 23 людини.

"Звичайний житловий будинок. Ракета пройшла через усі поверхи до підвалу. Жодного військового сенсу в цьому ударі не було, абсолютно нічого Росії це не додало у військовому плані. Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди: від Чечні до Сирії", – зазначив він.

Відео дня

Президент наголосив, що нинішнього рівня глобальної солідарності з Україною та глобального тиску на Росію не достатньо, і санкції треба "значно" посилювати.

"І бажано закінчити війну в цьому терміні Президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна", – сказав Зеленський.

Довідка УНІАН. Якщо не станеться форс-мажору, повноваження Дональда Трампа, як президента США, мають закінчитися 20 січня 2029 року.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні президент призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ замість Михайла Драпатого. Посаду отримав колишній командувач оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов.

Також ми розповідали, що Росія перекинула свої найкращі підрозділи операторів БПЛА із Курщини на Донбас. Українські військові кажуть, що вже відчули наслідки.

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